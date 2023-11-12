إصابة عنصر من قوة اليونيفيل برصاصة في جنوب لبنان

أصيب عنصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان برصاصة فجر الأحد، وفق ما أعلن متحدّث باسمها، دون أن يوضح ملابسات الحادثة وظروفها.

ولم يذكر بيان اليونيفيل ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن تبادل إطلاق النار المستمر منذ أكثر من شهر بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل عند الحدود الجنوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان "بعيد منتصف الليل، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب"، مضيفًا "أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".

وأشار إلى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حاليًا، وقد فتحنا تحقيقًا"، منبهًا إلى أنّ "أي استهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".