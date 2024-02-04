برلمانية إسرائيلية: نتنياهو ضرب إنجازات الجيش في غزة

تردد اسم البرلمانية إسرائيلية: نتنياهو ضرب إنجازات الجيش في غزة الإسرائيلية شارون نير كثيرًا في وسائل الإعلام العبرية خلال الأيام الأخيرة، إثر هجومها المتكرر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، واتهامها له بتهديد أمن إسرائيل.

وآخر تلك الانتقادات اتهامها نتنياهو بـ"ضرب الإنجازات التي حققها الجيش والإضرار بأمن البلاد"، ورأت أن الأمر يعد ثغرة تستغلها حماس، وأن نتنياهو "يمنح حماس الحصانة".

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن عضو الكنيست شارون نير، التي تنتمي لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني بزعامة أفيغدور ليبرمان، تعليقًا على تقارير مفادها أن "حركة حماس عادت للسيطرة على شمال غزة".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن عناصر من شرطة حماس ظهرت في مدينة غزة ومناطق أخرى انسحب منها الجيش الإسرائيلي أو خفَّض قواته، وأن الحركة بدأت في الأيام الأخيرة تدفع رواتب بعض موظفيها، ما يعني أنها تعود تدريجيًا لإدارة القطاع وشؤونه المدنية كحكومة.

نتنياهو قرر ألا يقرر

وردت "نير" بأن تلك الأنباء "تؤكد فشل إدارة حكومة نتنياهو"، مضيفة: "إن تخفيض القوات الإسرائيلية شمالي القطاع والفراغ الحاصل على صعيد الإدارة المدنية في غزة، أدى إلى بدء ترميم قوات حماس وإعادة بناء قوتها".

وأوضحت أن حماس "تعود للوضع الروتيني الذي سبق الحرب، وبدأت من جديد دفع رواتب عناصرها الشرطية"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو "قرر ألا يقرر".