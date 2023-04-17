نادي الأسير: عدد المعتقلين الإداريين بسجون إسرائيل هو الأعلى منذ 20 عاما

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين، أن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز الألف معتقل، وهو الرقم الأعلى منذ عشرين عاما.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة (يوم الأسير الفلسطيني)، الذي يوافق السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، أن سياسة الاعتقال الإداري "طالت الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال ستة أطفال، وأسيرتان".

وتابع: "عدد أوامر الاعتقال بلغت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 860 أمرا، مع التأكيد على أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.