قناة إسرائيلية تكشف عن "حادثة غير عادية" قرب الحدود البحرية مع لبنان

كشفت قناة عبرية، عن حادثة "غير عادية" وقعت عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد يوم واحد فقط من تصويت الحكومة الإسرائيلية على مبادئ الاتفاق البحري مع لبنان.

وقالت القناة "12" العبرية، إن "حادثة إطلاق نار غير مألوفة وقعت على الحدود البحرية الإسرائيلية، حيث تجاوز قارب صيد لبناني المساحة المسموح بها، مما أدى إلى إطلاق البحرية الإسرائيلية لطلقات تحذيرية على الزورق الذي كان عائدا باتجاه لبنان".

وأضافت القناة أن "الحادث وقع بالقرب من خط العوامات الذي يبعد 5 كيلومترات عن الساحل الإسرائيلي على الخط الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، حيث اقترب زورق صيد لبناني، وأدركت البحرية ذلك، وأرسلت السفن العسكرية لإبعاد القارب الذي عاد إلى مساره باتجاه لبنان".

وتابعت: "لا تعرف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن ما إذا كان تجاوز القارب المساحة المسموح بها عن طريق الخطأ أم أراد شخصا ما التأكد من يقظة البحرية الإسرائيلية وحالة التأهب على الحدود الشمالية".

وبحسب القناة العبرية، جاءت الحادثة "ضمن التوتر الذي لا يزال قائماً مع لبنان، وهو يشرح سبب قرار الجيش الإسرائيلي إبقاء حالة التأهب حول منصة الغاز في كاريش على الرغم من وقوع الحادث بعيداً عنه".

وبعد أشهر من المحادثات التي توسط فيها المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين بين لبنان وإسرائيل، اتفق البلدان على النص النهائي لتقسيم الحدود البحرية.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال عون في كلمة وجهها الى اللبنانيين: "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.