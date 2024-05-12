تونس.. التحقيق مع صحفيين وتوقيف عشرات المهاجرين غير النظاميين

اعتقلت السلطات التونسية الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وهما مقدما برامج في إذاعة آي.إف.إم، ويجري حالياً التحقيق معهما، تزامناً مع إصدار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، جنوب العاصمة تونس، أوامر سجن بحق أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان.

وبحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، فإن النيابة العامة وجّهت جملة من التهم للموقوفين من ضمنها دخول البلاد من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها.

وكانت السلطات التونسية قد كشفت أمس السبت تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بالقبض على المحامية سنية الدهماني بعد صدور مذكرة استدعاء بحقها، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد.