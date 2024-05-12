تونس.. التحقيق مع صحفيين وتوقيف عشرات المهاجرين غير النظاميين
اعتقلت السلطات التونسية الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وهما مقدما برامج في إذاعة آي.إف.إم، ويجري حالياً التحقيق معهما، تزامناً مع إصدار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، جنوب العاصمة تونس، أوامر سجن بحق أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان.
وبحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، فإن النيابة العامة وجّهت جملة من التهم للموقوفين من ضمنها دخول البلاد من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها.
وكانت السلطات التونسية قد كشفت أمس السبت تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بالقبض على المحامية سنية الدهماني بعد صدور مذكرة استدعاء بحقها، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة: "تم مساء السبت تنفيذ مذكرة الاستدعاء الصادرة عن قاضي التحقيق الأول في ابتدائية تونس ضد الدهماني"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأضاف زيتونة إنه "يهم النيابة العمومية أن توضح بأن الأعوان (رجال الأمن) المكلفين بتنفيذ مذكرة الاستدعاء تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وإنفاذها على أرض الواقع لتطبيق القانون مع نجاعة التحقيقات الجارية"، مؤكدا في الوقت ذاته على "احترام كافة الإجراءات القانونية".
وأوقفت السلطات الأمنية التونسية السبت، باستعمال القوة، سنية الدهماني، المحامية البارزة والمعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيّد، بعد أن فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنها السبت.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ملثّمين يدخلون مقرّ (دار المحامي - هيئة المحامين) ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت الدهماني، بسخرية "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلّق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أنّ المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.