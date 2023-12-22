الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني

وتعرضت منطقة حامول، وأطراف طير حرفا في القطاع الغربي، للقصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف، فجر اليوم، أطراف بلدة عيتا الشعب، وامتد إلى راميا، والقوزح، وبيت ليف، وأطراف مروحين، وبلدة رب ثلاثين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق 24 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل، مبينة أن صاروخًا سقط قرب مستعمرة نهاريا.