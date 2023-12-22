الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني
واصل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غاراته وقصفه المدفعي على بلدات جنوب لبنان، حيثُ طالت غاراته جل العلام، ومنطقة اللبونة، ورأس الناقورة، على مقربة من مركز للجيش اللبناني في القطاع الغربي.
وتعرضت منطقة حامول، وأطراف طير حرفا في القطاع الغربي، للقصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف، فجر اليوم، أطراف بلدة عيتا الشعب، وامتد إلى راميا، والقوزح، وبيت ليف، وأطراف مروحين، وبلدة رب ثلاثين.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق 24 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل، مبينة أن صاروخًا سقط قرب مستعمرة نهاريا.
ودوَّت صفارات الإنذار في مستعمرات الشمال في شتولا، وأفن منحيم، ونطوعا في الجليل الأعلى، وزرعيت في الجليل الغربي، كما انفجر صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدتي رميش، وعيتا الشعب.
بينما أعلنت ميليشيات حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
وشهد الجنوب اللبناني، ليل الخميس الجمعة، إلقاء قنابل "حراق" على الأحراج المتاخمة للحدود، لا سيما عند أطراف الناقورة، وعلما الشعب في القطاع الغربي، بالتزامن مع إلقاء القنابل المضيئة.