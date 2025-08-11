بشرط "إقصاء حماس".. أستراليا ونيوزيلندا تنويان الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال اجتماع "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولفت ألبانيزي، الذي أعلن قرار بلاده عقب اجتماع للحكومة، أن "الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية".

وقال للصحفيين إن "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية"، مضيفاً "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".

وأردف ألبانيزي قائلاً إن "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أنه تم إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقرار الاعتراف بدولة فلسطين مسبقاً.

دراسة دقيقة

من جهته، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الاثنين، أن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وذكر أن "حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قراراً رسمياً في سبتمبر/ أيلول، وستطرح نهجها في أسبوع قادة الأمم المتحدة".

وأشار بيترز إلى أنه "بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة".

وقال وزير الخارجية في بيان: "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقاً لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وكانت الحكومة بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف.

وتابع بيترز قائلاً: "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".

وأعلنت عدة دول، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.