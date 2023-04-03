إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة جنوب سوريا

وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، في حادث لم يسفر عن إصابات، بحسب "سانا".

وتطغى فوضى أمنية على درعا، المحافظة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها كاملة في 2018، وتشهد المحافظة تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد القوات الحكومية، واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان.