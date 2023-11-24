بعد سريان هدنة غزة.. هل عاد أبناء المناطق الحدودية في جنوب لبنان‎؟

سرت هدنة غزة على جبهة جنوب لبنان، لكن الترقب والحذر بقي سائدًا في البلدات الحدودية، وسجلت عودة خجولة لمن نزح من الأهالي، واقتصرت على تفقد بيوتهم وأرزاقهم قبل المغادرة من جديد.

نزحت "مريم" في أوقات الحرب إلى منزل أحد الأقرباء في منطقة جنوبية بعيدة نسبيًا عن محاور القتال، وانتهزت الهدنة المعلنة لتفقد منزلها في بلدة عيترون، التي شهدت عمليات قصف إسرائيلية عنيفة على مدى 40 يومًا.

تقول مريم لـ "إرم نيوز"، إنها تود البقاء في البلدة، فهي اشتاقت إلى بيتها الذي لا تعوض عنه " كل بيوت الكون".

وأضافت أن "هناك العديد من أهالي البلدة جاءوا لتفقد بيوتهم لكن العديد منها متضرر، ولا يستطيعون المبيت فيها".

ويعرب كامل لـ "إرم نيوز"، عن تخوفه في البقاء في بلدته عيتا الشعب التي نالت قسطًا وافرًا من القصف الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تاريخ بدء الأعمال العسكرية على جانبي الحدود.

عاين منزله الذي تضرر جزئيًا، وقال: "لن أبقى في القرية لأنني لا أثق بالتزام إسرائيل بأي اتفاق أو أية هدنة".