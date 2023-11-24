بعد سريان هدنة غزة.. هل عاد أبناء المناطق الحدودية في جنوب لبنان؟
سرت هدنة غزة على جبهة جنوب لبنان، لكن الترقب والحذر بقي سائدًا في البلدات الحدودية، وسجلت عودة خجولة لمن نزح من الأهالي، واقتصرت على تفقد بيوتهم وأرزاقهم قبل المغادرة من جديد.
نزحت "مريم" في أوقات الحرب إلى منزل أحد الأقرباء في منطقة جنوبية بعيدة نسبيًا عن محاور القتال، وانتهزت الهدنة المعلنة لتفقد منزلها في بلدة عيترون، التي شهدت عمليات قصف إسرائيلية عنيفة على مدى 40 يومًا.
تقول مريم لـ "إرم نيوز"، إنها تود البقاء في البلدة، فهي اشتاقت إلى بيتها الذي لا تعوض عنه " كل بيوت الكون".
وأضافت أن "هناك العديد من أهالي البلدة جاءوا لتفقد بيوتهم لكن العديد منها متضرر، ولا يستطيعون المبيت فيها".
ويعرب كامل لـ "إرم نيوز"، عن تخوفه في البقاء في بلدته عيتا الشعب التي نالت قسطًا وافرًا من القصف الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تاريخ بدء الأعمال العسكرية على جانبي الحدود.
عاين منزله الذي تضرر جزئيًا، وقال: "لن أبقى في القرية لأنني لا أثق بالتزام إسرائيل بأي اتفاق أو أية هدنة".
وبين الرجعة أو عدمها في وقت الهدنة، خيار يصعب على النازحين اتخاذه، لكن "الأرض والبيت غاليان" كما يعبر ناصيف، الذي يؤكد أنه سيبقى رغم كل شيء.
وكانت موجات النزوح قد بدأت تدريجًا بالتصاعد بعد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتفاوتت الأرقام في تقديرها، وتحدث بعضها عن نحو 30 ألف نازح.
وتوزع النازحون، كل بحسب قدراته الاقتصادية، بينهم من استأجر منازل بمقابل مرتفع جدًا، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقرباء والأصدقاء، وآخرون لجأوا إلى مقار خصصت للنازحين مثل المدارس والمنشآت العامة.
إلى ذلك حذرت قيادة الجيش المواطنين، ومن عاد جزئيًا منهم إلى منازلهم في المناطق الحدودية، من "اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي، لا سيما الذخائر الفوسفورية والذخائر غير المنفجرة".
وحذّر بيان قيادة الجيش من عدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها.
من جانبه حث رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو على وقف دائرة العنف على طول الخط الأزرق.
وقال في تصريح له، اليوم الجمعة إن " أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة"، مشددًا على إلتزام الأطراف بالقرار الدولي 1701.