كيف اخترق "حزب الله" الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان؟

خلّف الخطاب الأخير لأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله انطباعًا بأنّ الحزب بات يتحدّث باسم الجيش والشعب، لا باسم "المقاومة" فحسب، ما يعني أنّ الميليشيات الشيعية اخترقت الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وفق تقرير إخباري فرنسي.

وقال التقرير الذي نشره موقع "موند أفريك" إنّ "حزب الله" فرض نفسه على الشعب اللبناني من خلال تجسيد مقولة "الجيش والشعب والمقاومة"، مشيرًا إلى أنّ هذا التعبير جاء على لسان نصر الله، ووُلد في أعقاب حرب العام 2006، التي وضعت الجيش الإسرائيلي في مواجهة الحزب الشيعي.

وظهر الجناح المسلح لـ "حزب الله" في الثمانينيات في خضم الحرب الأهلية بهدف تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، لكن "هذه الحركة التابعة لإيران، والتي تغلغلت تدريجيًا في الدولة اللبنانية، أصبحت العقبة الأساسية أمام الحياة السياسية السلمية في بلد لم يتمكن منذ عام من انتخاب رئيس للجمهورية" وفقًا للتقرير.