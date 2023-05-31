القائد الثاني لـ"الدعم السريع": حميدتي يقاتل في الصفوف الأمامية مع قواته

قال عبدالرحيم دقلو، القائد الثاني لقوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، إن قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي)، "يقاتل في الصفوف الأمامية".

وأكد "عبد الرحيم"، في مقطع فيديو نشرته قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "حميدتي بكل أمن وأمان، وهو الآن في الصفوف الأمامية مع قواته".