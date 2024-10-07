ضرب عتاده وقياداته.. هل فقد "حزب الله" أدواته أمام إسرائيل؟

تباينت الآراء حول مدى فقدان "حزب الله" لأدواته العسكرية، من منصات صواريخ وأسلحة ومعدات، بسبب الاستهدافات التي طالت قياداته ومخازن أسلحته.

وفي وقت قال فيه متابعون، إن قدرات "حزب الله" التسليحية لم تتضرر بشكل كبير في ظل استمرار إطلاق صواريخ صوب إسرائيل، رأى البعض الآخر، أن التنظيم خسر 75% من قدراته العسكرية.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في شن هجوم بري على الجنوب اللبناني بالمستوى الذي تطمح اليه، لتكتفي بمحاولات توغل محدودة سرعان ما تتراجع عنها.

"شل إمكانيات حزب الله"

وقال الباحث السياسي داني سركيس، إن "الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية واستهداف تدميرها بهذا الشكل واستمرار قصف المناطق التي أصبحت أنقاضا بداخلها، لها هدف أساسي ممنهج، هو الكشف عن مسارات الانفاق التي مازالت تتواجد فيها قيادات وعناصر وغرف عمليات لحزب الله حتى الآن".

وأضاف سركيس لـ"إرم نيوز"، أن "مستودعات السلاح ومنصات الصواريخ التي كان يمتلكها حزب الله فقدت بنسبة تزيد على 75% في الجنوب اللبناني والبقاع، وفي الوقت نفسه، فإن الأنفاق التي استخدمت في الفترة الأخيرة لتهريب الأسلحة والعناصر والإمدادات لاسيما من العراق عبر سوريا، تواجه قصفا عنيفا لمنع أي دعم لوجيستي تسليحي".

ورأى أن "جزءا كبيرا من أدوات حزب الله، تم تدميرها أو تعطيل منظومتها تقنيا وسيبرانيا حتى شلت إمكانيات التنظيم بهذا الوضع".

قدرات غير واضحة

بدوره، رأى المحلل السياسي اللبناني علي حمادة، أن قدرات "حزب الله باتت غير واضحة بالمرحلة الحالية، وسط تساؤلات عن الإمكانيات التي كان يتم الإعلان عنها والتباهي بها في الماضي القريب من امتلاك صواريخ دقيقة وبعيدة المدى وما يدور حول القدرات الاستراتيجية لردع أي هجوم إسرائيلي".

وقال حمادة لـ"إرم نيوز"، إن عدم استخدام هذه الأسلحة يثير تساؤلات "عما إذا كانت هذه الأسلحة متواجدة بالفعل، أو أنها كانت كذلك وتم تدميرها من الجانب الإسرائيلي، أو أن هناك ما جعل استخدامها شبه مستحيل، نظرا لأسباب عسكرية ذات طابع لوجيستي".

وتابع: "في الوقت الذي من الصعب فيه الوقوف على مدى فقدان حزب الله هذه الأدوات التسليحية، أصبح الأمر المؤكد أن ما كان يخرج حول امتلاكه قوة ردع لم تستخدم حتى الآن، كانت عناوين دعائية ليس أكثر في وقت سابق، وسط تساؤلات تدور حول ما إذا كانت هذه الأسلحة متواجدة في الأصل".

ولفت حمادة، إلى أن "الحرب البرية صعبة إلى حد كبير على الإسرائيليين، وهي إلى الآن سجال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عند الشريط الحدودي، في ظل تقدم الإسرائيليين ببطء ثم التراجع ليقاتل حزب الله على مسافة صفر".

القدرات القتالية

من ناحيته، رأى الخبير الاستراتيجي راغب رمالي، أن حزب الله كما يبدو، مازال يمتلك قدرا من الأدوات والقدرات العسكرية، وذلك يبدو جليا في ظل استمرار إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فضلا عن المواجهات البرية اليومية التي تحدث مع الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التوغل أو التسلل إلى الأراضي اللبنانية".

وقال رمالي لـ"إرم نيوز"، إنه "حتى لو تم استهداف الجزء الأكبر من الإمكانيات الصاروخية لحزب الله، إلا أنه من الصعب القضاء على قدراته القتالية على الأرض، في ظل إدراك عناصره طبيعة مناطق الجنوب والأنفاق التي يتنقلون منها وإلى أين سيذهبون وكيف سيتصرفون".

واعتبر أن "القضاء على حزب الله نهائيا من جانب إسرائيل، أمر صعب من الناحية التكتيكية والعسكرية، إلا في حالة واحدة وهي قيام تل أبيب بحرب إبادة جماعية منظمة".