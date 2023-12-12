مصر.. حرب غزة تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية

شهدت الانتخابات الرئاسية المصرية إقبالًا كبيرًا في اليوم الثاني للتصويت، وهو أمر أرجعه مراقبون إلى الأوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة.

ويتنافس في الانتخابات، التي بدأت في 10 ديسمبر/كانون الأول، وتستمر 3 أيام، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعارض، بالإضافة إلى عبد السند اليمامة الذي يُمثّل حزب الوفد، وحازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، لـ"إرم نيوز"، إن "غرفة المراقبة التي شكلها حزب الوفد لم ترصد أي خروقات للعملية الانتخابية".

وأضاف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبالًا كبيرًا، بينما انخفض قليلًا في اليوم الثاني"، مشيرًا إلى أن "مشاركة المرأة المصرية بقوة في المشهد الانتخابي لفتت الأنظار، إذ شكّلت نسبة كبيرة من الناخبين".