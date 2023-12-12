مصر.. حرب غزة تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية
شهدت الانتخابات الرئاسية المصرية إقبالًا كبيرًا في اليوم الثاني للتصويت، وهو أمر أرجعه مراقبون إلى الأوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة.
ويتنافس في الانتخابات، التي بدأت في 10 ديسمبر/كانون الأول، وتستمر 3 أيام، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعارض، بالإضافة إلى عبد السند اليمامة الذي يُمثّل حزب الوفد، وحازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، لـ"إرم نيوز"، إن "غرفة المراقبة التي شكلها حزب الوفد لم ترصد أي خروقات للعملية الانتخابية".
وأضاف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبالًا كبيرًا، بينما انخفض قليلًا في اليوم الثاني"، مشيرًا إلى أن "مشاركة المرأة المصرية بقوة في المشهد الانتخابي لفتت الأنظار، إذ شكّلت نسبة كبيرة من الناخبين".
ولفت إلى أن "حزب الوفد وضع برنامج يمامة الانتخابي انطلاقًا من خبرته الكبيرة في السلطة والمعارضة، إذ إنه يدافع دائمًا عن حقوق المواطن".
الأكثر مشاركةً
وتُعدُّ الانتخابات الحالية الأكثر مشاركةً منذ بدء الانتخابات التعددية في عام 2005، وتعكس هذه المشاركة الكبيرة دعمًا مهمًا للدولة في جميع قراراتها الأخيرة، خصوصًا التي ارتبطت بأزمة غزة الراهنة، وفقا لرئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي.
وأوضح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الحزب دشّن غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة سير الانتخابات"، مُشيدًا بدور الدولة في تذليل العقبات أمام الناخبين، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يُسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع المواقف الطارئة.
وأشار إلى أن "الحزب اتخذ موقفًا واضحًا بدعم السيسي، ونظّم فعاليات مؤيدة له خلال فترة الدعاية الانتخابية".
تداعيات غزة
يقول مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، اللواء أركان حرب سمير فرج، إن "المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعكس وعيًا عامًّا بأهمية انتخاب قائد قوي قادر على مواجهة التحديات الطارئة التي تواجه الدولة، في ظل تهديدات تحيط بها من جميع الاتجاهات".
وأشار فرج إلى أن "مصر تواجه تهديدًا رباعي الأبعاد من كل الجهات، فمن الشمال الشرقي، يُمثّل الوضع في غزة تهديدًا أمنيًّا واقتصاديًا، ومن الغرب، هناك حالة انقسام في ليبيا وسط غياب الدولة الذي وفّر بيئة مواتية للإرهاب والتطرف".
ومن الجنوب، يتسم الوضع في السودان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفي الشمال، قد يؤدي التنافس على غاز منطقة المتوسط إلى صراع بين دول عدة، وفق فرج.
وحسب تقدير الخبير العسكري، فإن "الانتخابات تحظى بإقبال كبير في ظل مخاوف من تداعيات أحداث غزة، إذ يدرك المصريون أن بلادهم بحاجة إلى قائد قوي يستطيع حماية أمنها واستقرارها، ويقودها إلى بر الأمان".
تعقيدات السياسة الدولية
من وجهة نظر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير هاني خلاف، تُقدم الدولة نموذجًا رائعًا للتنسيق الحكومي، إذ نجحت في تنسيق جهود جميع الهيئات المسؤولة عن الانتخابات، ما يعكس حرصها على إنجاح هذا الحدث المهم.
وأضاف خلاف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الانتخابات الحالية تسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، بفضل التنظيم الجيد والاهتمام الكبير بالمسنين، وتوفير جميع سبل الراحة لهم".
ولفت إلى أن "المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعكس وعيًا ونضجًا كبيرًا لدى المصريين، الذين يدركون أهمية الحدث وقدرتهم على اختيار قائد المستقبل".
ورغم أن "المواطن العادي قد لا يدرك تعقيدات السياسة الدولية، لكنه يدعم بلاده بقوة في كل ما تفعله على المستويين الإقليمي والدولي"، وفق تقدير خلاف.
لا تجاوزات
من جانبه، يقول مدير غرفة عمليات القاهرة الكبرى التابعة لمؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، ماريو البرديسي، إن "الانتخابات المصرية تسير بسلاسة ودون أي تجاوزات، في إنجاز لافت للدولة التي استطاعت تنظيم هذا الحدث المهم رغم التحديات التي تواجهها".
وأضاف البرديسي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع وصل ذروته في وقت الظهيرة"، مشيرًا إلى أنه "من اللافت للنظر التنوع الكبير في الفئات المشاركة، بمن في ذلك الشباب وكبار السن والنساء وذوو الهمم، ويرجع ذلك إلى اهتمام الدولة بهذه الفئات خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى مشاركتهم الفعّالة".
ويبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم الاقتراع 67 مليون ناخب، أدلى 45% منهم بأصواتهم، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تعلن سلطة الانتخابات النتائج النهائية في 18 ديسمبر، إذا لم تكن هناك حاجة إلى جولة ثانية.