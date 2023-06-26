مقتل 14 مدنيا بمواجهات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم

وأضافت أن "الوفيات بلغت 14 وفاة منهم طفلان، مشيرة إلى أن هناك حالات وفاة لم تصل المستشفى بينما لقت حتفها فور الانفجار، وأن جسد سيدة تمزق إثر القصف الجوي"، موضحة أنها "قدمت الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين سواء الحالات الخطيرة والحرجة والخفيفة والمتوسطة في ظروفٍ بالغة التعقيد ونقصٍ حاد في الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبيةِ ونقص الكوادر الطبية والصحية".

وكانت قوات "الدعم السريع" أعلنت سيطرتها على مقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم، وظفرها بكميات كبيرة من السلاح والعتاد والمركبات العسكرية التابعة للجيش، فيما أقرت القوات المسلحة، الإثنين، بسيطرة الدعم السريع على أحد مقرات الشرطة، مؤكدة أن انسحابها من رئاسة قوات الاحتياطي المركزي، بعد معارك ضارية مع قوات "الدعم السريع"، كان بشكل مدروس.