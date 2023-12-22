من المناوشات إلى الحرب المباشرة.. هل تُعدُّ إسرائيل لعمليات في العمق اللبناني؟

ذكر تقرير لقناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، أن الضغوط العسكرية والسياسية الإسرائيلية ضد ميليشيات حزب الله بدأت تؤتي ثمارها، لكنها "غير كافية"، بحد وصف القناة.

وأعلنت إسرائيل وفرنسا، في وقت سابق، عن تعاونهما لإجبار "حزب الله" على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 للعام 2006، الذي نصَّ على انسحاب عناصر الميليشيات إلى ما وراء نهر الليطاني.

ساحة هامشية

وبحسب تقرير القناة، يتعامل الجيش الإسرائيلي مع جنوب لبنان على أنه ساحة هامشية، لكن، الأسابيع المقبلة، قد تشهد تغير الأوضاع.

وبالتزامن مع جهود تل أبيب الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية، تهدد بزيادة وتيرة العمليات العسكرية.

ولفتت القناة إلى أن مهمة الجيش في الوقت الراهن هي دفع "فرقة رضوان" إلى الابتعاد عن الحدود، وإلحاق خسائر كبيرة بها.