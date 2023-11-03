لوموند: إسرائيل لا تزال تتصارع مع هدف القضاء على حماس منذ عقدين

ونقلت الصحيفة تصريحات قديمة لـ"دان هاريل" عندما كان نائبا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في عام 2008، التي كشف فيها عن نيته "ليس فقط استهداف الإرهابيين ومطلقي الصواريخ، بل أيضا حكومة حماس بأكملها"، مبينة أن الهدف الذي أطلقه سابقاً كان يتعلق بتغيير قواعد اللعبة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالمضي قدمًا حتى عام 2023، لا تزال إسرائيل تتصارع مع نفس الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على حماس.

وتلفت الصحيفة الأنظار إلى تطور الصراع المستمر في غزة إلى دائرة من العنف والتدابير المضادة، حيث شنت إسرائيل بشكل متكرر هجمات ضد حماس في الأعوام: 2008، و2012، و2014، و2021.

وأكدت أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي حققته إسرائيل ونشر نظام القبة الحديدية المضاد للطائرات، إلا أن صواريخ حماس ظلت تشكل تهديدا.

وتصف الصحيفة النهج الإسرائيلي بأنه "غير استراتيجي"، حيث يرتبط هذا النهج بإضعاف العدو بشكل منتظم، وهو تكتيك ثبت أنه غير كاف، كما يتضح من أعمال العنف الأخيرة، مشيرة إلى أن "الحملات العسكرية الإسرائيلية قد تمتد، لكن عليها أن تتعامل مع صراع عالمي ورأي عالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على إسرائيل من حيث الأزمات الإنسانية والتداعيات الدبلوماسية".

وتشير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه إسرائيل هو الطبيعة المعقدة لتضاريس غزة، الأمر الذي يجعل أي عملية عسكرية تستهدف قوة حرب عصابات مندمجة بين السكان المدنيين أمراً بالغ الصعوبة، موضحة كيف أدى انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 إلى القضاء على الخيارات الأخرى لمكافحة التمرد، مثل "السيطرة" و"البناء"، كما هو واضح في كتيبات الدليل العسكري الحديثة.

مضيفة أنه "حتى ولو تمكنت إسرائيل من تحقيق أهدافها العسكرية، فإنها تتجاهل سيناريو اليوم التالي، الذي يشهد باستمرار استعادة حماس لقدراتها العسكرية".