إعدام 6 فلسطينيين ميدانيا من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة

وثّق المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، عملية إعدام تعرض لها 6 مدنيين من عائلة واحدة حين داهمت القوات الإسرائيلية منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأطلقت النار تجاههم دون أي مبرر.

وقال رئيس المرصد رامي عبده: "نوثق بشكل يومي مزيدًا من عمليات القتل المباشر التي ينفذها جنود إسرائيليون ضد مدنيين عزل خلال مداهمة منازلهم في غزة، حيث يقومون باقتحام المنازل وإخراج الرجال والاعتداء على النساء والأطفال بأعقاب البنادق والتعذيب وتركهم مصابين بإصابات بليغة".

وأضاف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن مثل هذه الأعمال "تمثل جرائم حرب يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين وفق القانون الدولي وميثاق جنيف الرابع، الذي نصّ على عدم التعرض للمدنيين خلال الحروب والنزاعات".

وبيّن عبده أنه يجب عدم الاكتفاء بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، بل يجب فتح تحقيق فوري وعاجل ومحاسبة القادة العسكريين المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.