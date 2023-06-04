دقلو يؤكد لوزير الخارجية السعودي دعمه محادثات جدة

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، دعمه لمنبر جدة والتزامه الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.

وقال دقلو عبر حسابه على "تويتر"، إنه بحث مع الوزير السعودي مجمل الأوضاع في السودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الأمريكية.

وأضاف "أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة".