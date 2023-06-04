دقلو يؤكد لوزير الخارجية السعودي دعمه محادثات جدة
أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، دعمه لمنبر جدة والتزامه الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
وقال دقلو عبر حسابه على "تويتر"، إنه بحث مع الوزير السعودي مجمل الأوضاع في السودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الأمريكية.
وأضاف "أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة".
وقال: "تبادلنا كذلك وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".
وجدد دقلو شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على الدعم السخي "لأشقائهم في السودان"، مما كان له أثر كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشونها جراء هذه الأزمة.