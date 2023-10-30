بين اهتمام أمريكي ومماطلة إسرائيلية.. ما مصير مفاوضات تبادل الأسرى؟

في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام أمريكية عن انهيار محادثات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يقول محللون سياسيون لـ"إرم نيوز" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول مماطلة أي اتفاقات أو مفاوضات قد تشكل بداية لنهاية الحرب، رغم الاهتمام الأمريكي بإتمام الصفقة.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الإثنين، إن المفاوضات انهارت بشكل مفاجئ بسبب رفض "إسرائيل" إدخال شحنات من الوقود إلى قطاع غزة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي سابق قوله إن "إسرائيل وأمريكا ودولا أخرى تتمسك بإطلاق سراح مجموعة كبيرة من مواطنيها المحتجزين".

ويقول الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد اللحام، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلم أن "نهاية الحرب تعني انتهاء حياته السياسية" في ظل الاتهامات التي كانت تلاحق حكومته وتضاعفت بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حركة حماس وفصائل أخرى على مستوطنات قريبة من غلاف غزة.

ويرى اللحام أن "نتنياهو لا يرغب بالموافقة على شروط حماس بتبادل الكل مقابل الكل، لأن ذلك يعني انتصار الحركة"، وتوقع أن "تطرف الحكومة الإسرائيلية سيجعلها تراوغ بشكل أكبر في هذا الملف".