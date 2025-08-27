"الفيدرالية حل نهائي".. الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

أعلن عدد من الشخصيات السورية رسمياً تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"؛ بهدف خلق كيان سياسي يعبّر عن منطقة الساحل السوري وبما يشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة.

وقال المجلس، في بيان مسجل، تلاه الصحفي كنان وقاف؛ وهو أحد مؤسسي المجلس: "إن الجميع أصبح يدرك خطورة استخدام القوة، والفيدرالية هي استبدال القوة بالقانون، والمجلس ينادي بالفيدرالية لأنها تعني تطبيقاً وتوزيعاً للصلاحيات".

أخبار ذات علاقة مستشار أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا "بدأت"

وهنا أبرز نقاط البيان: