"الفيدرالية حل نهائي".. الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

أعلن عدد من الشخصيات السورية رسمياً تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"؛ بهدف خلق كيان سياسي يعبّر عن منطقة الساحل السوري وبما يشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة.
وقال المجلس، في بيان مسجل، تلاه الصحفي كنان وقاف؛ وهو أحد مؤسسي المجلس: "إن الجميع أصبح يدرك خطورة استخدام القوة، والفيدرالية هي استبدال القوة بالقانون، والمجلس ينادي بالفيدرالية لأنها تعني تطبيقاً وتوزيعاً للصلاحيات".
وهنا أبرز نقاط البيان:
- رؤية المجلس: التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2254، لتشكيل هيئة انتقالية، إضافة إلى جميع بنوده، ومنها منع التنظيمات الإرهابية من المشاركة في حكم سوريا.
- شكل نظام الحكم لسوريا العلمانية هو الشكل الاتحادي الفيدرالي.
- نرفض حكومة اللون الواحد التي شكلتها سلطة الأمر الواقع.
- إقليم وسط وغرب سوريا هو إقليم قائم على العدالة، يراعي المواثيق والعهود الدولية.
- الإفراج عن المغيبين قسراً والمختطفين.
- إلغاء تجنيس الإرهابيين.
- وطالب المجلس بإحالة الجرائم في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبتشكيل محكمة خاصة بسوريا.