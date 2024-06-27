هل تغامر إسرائيل بإشعال "حرب شاملة" في لبنان؟

حدد موقع "واللا" الإخباري العبري، الخميس، 5 سيناريوهات محتملة مع نهاية الحملة العسكرية الأساسية على قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثالثة، التي تشمل تركيز العمليات والموارد للحرب المحتملة مع ميليشيا حزب الله.

وذكر أنه مع الانتقال للمرحلة الثالثة، سيتفرغ الجيش لمهمات أخرى، وعلى رأسها مواجهة الخطر القادم من جنوب لبنان، لافتا إلى أن القرار بشأن شن حرب يُناقش حاليًا على قدم وساق، بيد أن جميع السيناريوهات المحتملة لا تخلو من الأزمات.

السيناريو الأول: وقف الحرب تلقائيًا

وأشار الموقع إلى أن أسابيع معدودة تفصل الجيش الإسرائيلي عن إعلان نهاية حربه على حماس، وأن التركيز سيكون على العمليات المستهدفة، القائمة على المعلومات الاستخبارية، ضمن المرحلة الثالثة.

ووفق السيناريو الأول، سيأمر رئيس الأركان فرقتين من الجنوب بالتوجه شمالًا والاستعداد للحرب، وذلك من أجل توجيه رسالة تحذيرية لقادة ميليشيا حزب الله وحكومة بيروت.

وأشار الموقع إلى أن الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، يؤكد أنه سيوقف إطلاق النار إذا توقفت حرب غزة.

ويكمن المأزق في هذا السيناريو، وفق الموقع، في أنه إذا اكتفت الحكومة الإسرائيلية بحديث نصر الله بشأن وقف إطلاق النار إذا توقفت الحرب في الجنوب، وأعادت السكان إلى المستوطنات الشمالية من دون أن تجبر ميليشيا حزب الله على دفع ثمن فادح، ومن دون توقيع اتفاق سياسي، فإنها ستفقد الردع ولن تستطيع إلزام الميليشيا باستمرار الهدوء بشكل كامل.

السيناريو الثاني: الحزام الأمني

يفترض الموقع أن تنتهي الحرب المكثفة في غزة وتبدأ المرحلة الثالثة وأن يأمر رئيس الأركان، بمصادقة المستوى السياسي، بإرسال بضع فرق وقوات إضافية مقاتلة من الجنوب للشمال والتأهب لحرب شاملة، وأن تطالب حكومة إسرائيل حكومة لبنان وميليشيا حزب الله بسحب العناصر المسلحة من جنوب لبنان، لمسافة 10 كيلومترات، وإعلان تلك المنطقة منزوعة السلاح.