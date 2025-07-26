"الأونروا": إسقاط المساعدات جواً في غزة لن تنهي الكارثة الإنسانية

وصف المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، استئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة بأنها "غير فعالة" في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وكتب لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت: "لن تُنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم؛ إنها مكلفة وغير فعالة، وقد تودي بحياة مدنيين يتضورون جوعاً".

وتشهد غزة تدهوراً حاداً في الأوضاع الإنسانية، حيث حذّرت منظمات دولية من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وسلع أساسية أخرى.

واعتبر لازاريني أن "مجاعة من صنع الإنسان لا يمكن حلّها إلا بإرادة سياسية"، داعياً، من دون توجيه انتقادات مباشرة لإسرائيل، إلى تمكين الأمم المتحدة من "التدخل على نطاق واسع ومن دون عراقيل" في القطاع.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، بحسب "فرانس برس".

وكانت إسرائيل قد خففت جزئياً، أواخر أيار/مايو، الحصار المفروض منذ آذار/مارس، والذي تسبّب في أزمة نقص حادة في مختلف السلع الأساسية.

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وفي بيان صدر الجمعة، أكّد الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل لا تحدّ من عدد الشاحنات التي تدخل غزة"، مشيراً إلى أن "المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة" لا تجمع المساعدات بمجرد دخولها القطاع.

وتعمل منظمات إنسانية عدة في غزة، وتؤكد منذ أشهر أنها تواجه قيودا تحول دون استجابتها للأزمة الإنسانية، تشمل تحديد أنواع السلع وقيودا إدارية مشددة.

وأعلنت وحدة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، السبت، أن نحو 600 شاحنة محمّلة بالمساعدات تنتظر تفريغها من قبل المنظمات الدولية داخل غزة.