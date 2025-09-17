مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في النقب (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية مدعومة بآليات هدم، اقتحمت اليوم الأربعاء قرية السر في النقب لتنفيذ عمليات هدم.

وكشفت المصادر، أن الشرطة اعتدت على فلسطينيين احتجوا على عمليات الهدم في القرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر هدم الجيش الإسرائيلي، أكثر من 25 منزلا، وأحرق عدداً منها في قرية السرّ، الواقعة غرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي إسرائيل.

وتعود المنازل لعائلات أبو عدوان والخرومي والدباري، حيث تُرك العشرات من الأهالي، بينهم وأطفال ونساء وكبار السن، في العراء دون مأوى، بعد هدم مساكنهم.

ويبلغ عدد سكان قرية السرّ نحو 1500 نسمة. وقد شهدت القرية خلال الأشهر الأخيرة عمليات هدم واسعة طالت أكثر من 60 منزلاً ومنشأة زراعية على 3 مراحل، ومن المتوقع أن يُهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة، إثر قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بإخلاء القرية.