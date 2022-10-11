أكد استعداد واشنطن لتعزيز اقتصاد لبنان.. بايدن يهنئ عون على اتفاق ترسيم الحدود

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتوصل لاتفاق.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس الأمريكي أكد، خلال الاتصال، وقوف بلاده "بجانب لبنان لتحقيق الاستقرار، وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية".

وتوسطت واشنطن في هذه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل والتي دامت لأشهر.

وتسارعت منذ بداية حزيران/يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها.

وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي "مرضية للبنان (...) وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي منذ نحو ثلاثة أعوام.

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.