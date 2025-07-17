فيدان يحذر "قسد" من استغلال الأوضاع المضطربة في السويداء

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تنظيم "واي بي جي" الذي تصنفه أنقرة بـ "الإرهابي" والمنظوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من خطورة استغلال الأوضاع المضطربة في سوريا على خلفية التطورات في محافظات السويداء جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في مدينة نيويورك على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص" يومي 16 و17 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار فيدان إلى تلقيهم معلومات بوجود تحركات لمسلحي "واي بي جي" قائلا: "رسالتنا لهم، عدم استغلال الاضطرابات في سوريا ودخولهم في وضع غير مرغوب فيه. عليهم ألا يزيدوا تعقيد العملية الحساسة في سوريا. عليهم أن يلعبوا دورًا بناءً. وإلا، فإن الانتهازية تحمل معها مخاطر كبيرة".

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وفي حديثه عن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، اتهم فيدان إسرائيل بأنها تنتهج سياسة قائمة على زعزعة الاستقرار في المنطقة بحكم الأمر الواقع.

وقال: "تعطي إسرائيل بتصرفاتها الأولوية لأمنها القومي، متجاهلةً أي قواعد أو أنظمة أو حقوق أو سيادة أو سلامة أراضي لدول أخرى في المنطقة".