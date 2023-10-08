حرب غزة.. مصر تكثّف اتصالاتها للتهدئة

كثفت مصر من اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعديد من الدول الفاعلة في الشرق الأوسط والعالم، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وأدت لمقتل أكثر من 500 إسرائيلي وأسر العشرات، فيما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية حصدت أرواح مئات الفلسطينيين.

وعلمت "إرم نيوز" أن وزارة الخارجية المصرية شكلت غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، منذُ الساعات الأولى لتفجر الاشتباكات، صباح يوم أمس السبت.