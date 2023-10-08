حرب غزة.. مصر تكثّف اتصالاتها للتهدئة
كثفت مصر من اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعديد من الدول الفاعلة في الشرق الأوسط والعالم، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وأدت لمقتل أكثر من 500 إسرائيلي وأسر العشرات، فيما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية حصدت أرواح مئات الفلسطينيين.
وعلمت "إرم نيوز" أن وزارة الخارجية المصرية شكلت غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، منذُ الساعات الأولى لتفجر الاشتباكات، صباح يوم أمس السبت.
من جهته، قال الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن تدخل مصر الآن هو الحل الأمثل للأزمة الحالية، باعتبارها إحدى الدول الأكثر فاعلية في تبني القضية الفلسطينية، وتتمتع بعلاقات دبلوماسية مع كافة أطراف النزاع.
وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أنه يجب الاستماع لصوت العقل المصري، وعلى إسرائيل والفصائل الفلسطينية الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح صادق أنه خلال السنوات الأخيرة لعبت مصر دور الوسيط لتهدئة الأوضاع ووقف الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، من خلال المباحثات المستمرة مع كلا الجانبين.
وبين أن مصر ركزت أيضاً على الدعوة لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة عام 2021 عندما تضرر جزء كبير منه نتيجة القصف المستمر من قوات الاحتلال.