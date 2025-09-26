ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن برلين ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث "ضم الضفة الغربية، وكذلك بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا يزال يشكل عقبة رئيسية في الطريق إلى حل الدولتين".

وذكر موقع "بوليتيكو"، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال اثنان من المصادر، بحسب المجلة، إن ترامب كان حازماً في هذا الموضوع، وإن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.