الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي

logo
العالم العربي

ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية

ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن برلين ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث "ضم الضفة الغربية، وكذلك بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا يزال يشكل عقبة رئيسية في الطريق إلى حل الدولتين".

وذكر موقع "بوليتيكو"، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال اثنان من المصادر، بحسب المجلة، إن ترامب كان حازماً في هذا الموضوع، وإن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

أخبار ذات علاقة

قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

اشتباكات عنيفة خلال اقتحام إسرائيلي لبلدات في الضفة الغربية (فيديو)

 كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC