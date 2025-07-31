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العالم العربي

ميلوني تدعو نتنياهو إلى إتاحة وصول المساعدات لغزة "دون عوائق"

ميلوني تدعو نتنياهو إلى إتاحة وصول المساعدات لغزة "دون عوائق"
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 1:33 ص

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مكالمة هاتفية مساء الأربعاء بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "بشكل كامل ودون عوائق"، بحسب ما أعلنت روما.

وقال مكتب ميلوني في بيان إنّ رئيسة الوزراء الإيطالية شدّدت على مسامع نظيرها الإسرائيلي على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالنظر إلى الوضع في غزة الذي وصفته بأنّه لا يُحتمل وغير مبرّر".

وأضاف أنّ "المحادثة شكّلت أيضا فرصة للتأكيد مجدّدا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكّان المدنيّين".

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 وأوضح البيان أنّه "بفضل التزام إيطاليا، سيتمّ استقبال 50 مدنيا فلسطينيا إضافيا، وسيتمّ إيصال مساعدات إلى السكّان في غزة".

والأسبوع الماضي وصفت ميلوني الوضع في غزة بأنه "غير مقبول"، مؤكدة أنّ "أيّ عمل عسكري لا يمكن أن يبرّر مثل هكذا موقف".

والأربعاء، قال مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة "بعيدة من أن تكون كافية" لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع "اليائسين والجائعين".

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