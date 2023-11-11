نتنياهو لماكرون: ما فعلته حماس بغزة ستكرره في باريس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن على زعماء العالم أن ينددوا بحماس وليس إسرائيل ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين.

وأضاف نتنياهو "هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة سترتكب غدا في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم".

وبثت مقابلة ماكرون مع (بي بي سي) بعد يوم من انعقاد مؤتمر إنساني حول غزة في باريس.

وقال ماكرون "الاستنتاج الواضح لجميع الحكومات والمنظمات التي حضرت هذه القمة هو أنه لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما سيسمح بحماية... جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".

وتابع "في الواقع، اليوم يتم قصف المدنيين، في الواقع، هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء المسنين يتعرضون للقصف والقتل. لذلك ليس هناك سبب ولا شرعية لذلك. لهذا نحن نحث إسرائيل على التوقف".