"السهم الواقي".. أبرز السيناريوهات المتوقعة للعملية الإسرائيلية في غزة

وقالت حركة الجهاد، إن "الرد الفلسطيني على اغتيال قادتها العسكريين لن يتأخر"، وإن جناحها العسكري "(سرايا القدس) والفصائل المسلحة لن يتهاونوا في ذلك".

وأضافت أن "إسرائيل لن تحقق أهدافها من اغتيال القادة"، فيما أكدت حركة حماس، أن الفصائل بغزة تبحث سبل الرد على إسرائيل.

أيام قتال قليلة

وكأحد السيناريوهات المتوقعة للعملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة، قال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي أمام أيام قليلة من القتال مع الفصائل الفلسطينية بغزة"، في إشارة إلى استبعاد الدخول بمواجهة عسكرية كبيرة.

وأوضح التقرير العبري، نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أن "حركة الجهاد الإسلامي في حال صدمة في الوقت الحالي، كما أن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس ستختار عدم التدخل في المواجهة الجديدة مع إسرائيل".

ويشير هذا السيناريو إلى احتمال دخول الجهاد الإسلامي بشكل منفرد في مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي حدث عامي 2019 و2022، حيث لم يشارك الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" بتلك المواجهتين.

وكشف التقرير، أن "العملية العسكرية الحالية أجلت مرتين خلال الأيام الماضية: المرة الأولى بسبب الطقس والثانية لأسباب أمنية".

وأوضح أن "مجلس الوزراء وافق على إجراءات عسكرية في الأسابيع الأخيرة؛ لكن لم يكن أي من الوزراء على علم بالزمان والمكان".

وأكد مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، أن "التحركات الأمنية الإسرائيلية لا تتعلق بالخلافات السياسية داخل الائتلاف، وهي تتم فقط على أساس اعتبارات أمنية وسياسية"، وفق التقرير العبري.

موقف حماس

من ناحيته، قال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لأيام عدة للمعركة مع الفصائل المسلحة بغزة، وأن استمرارها واتساعها يعتمد بشكل أساس على تدخل حركة حماس".

وأضاف أن "عملية السهم الواقي لها ثلاثة أهداف؛ الأول الردع، والثاني منع أي نشاط عسكري مخطط له خاصة في الضفة الغربية"، متابعًا: "أما الهدف الثالث فهو الانتقام وهو هدف عاطفي لحكومة نتنياهو"، حسب تعبيره.

وأوضح بن يشاي أن "الاستعدادات المتعلقة بالعملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي الذي يعتبر ثاني أكبر تنظيم مسلح بغزة استمرت لأكثر من شهر"، لافتًا إلى أن العملية تمثل تحديًا استخباراتيًا صعبًا للشاباك الإسرائيلي والجيش.

وبين أن "الجهاد الإسلامي تختلف عن حركة حماس؛ فالأولى تتعامل حصريًا مع الأمور العسكرية وبتوجيهات وتمويل إيرانيين، في حين أن حماس لديها أفرع مختلفة تسهل جمع المعلومات الاستخباراتية وتفاصيل الهجوم عليها".

وحسب المحلل الإسرائيلي، فإن "نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أثبتا أن الصبر وضبط النفس يؤتيان ثمارهما، وأن أي عملية عسكرية لا يمكن إطلاقها وفق تقديرات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير"، وفق تعبيره.

الموقف الدولي

وقال بن يشاي: "ستعرف إسرائيل كيف تتعامل مع رد فعل المجتمع الدولي بشأن العملية العسكرية بغزة، ومن المحتمل أن تحظى بدعم أمريكي أيضًا"، قائلًا: "العملية رسالة لسكان غزة بأنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا لمحاولات الجهاد الإسلامي وحماس إثبات معادلة أنهم المدافعون عن الحرم القدسي والضفة الغربية".

ووفق المحلل، فإن "حماس قامت بإطلاق صواريخ رمزية للرد على وفاة الأسير خضر عدنان خلال إضرابه عن الطعام بالسجون الإسرائيلية، وتتخذ من اعتبارها الحاكم الفعلي لغزة مبررًا لعدم المشاركة بأي مواجهة عسكرية ضد إسرائيل".

وقال: "كما أن حماس تعارض أيديولوجيا خط "الجهاد العسكري"؛ لكنها لا تستطيع السيطرة الكاملة على الجهاد الإسلامي التي تمتلك آلاف الصواريخ ولديها عدد كبير من المقاتلين"، مستطردًا: "المواجهة الحالية تعتمد إلى حد كبير على السياسة التي ستختارها حماس"، وفق تقديره.

ثلاثة سيناريوهات

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن "هناك ثلاثة سيناريوهات للرد الفلسطيني على عملية السهم الواقي، أولها الرد بشكل مشترك من قبل الفصائل المسلحة بغزة، والثاني قصف إسرائيل بالصواريخ عبر جبهات متعددة من غزة وسوريا ولبنان".

وقال عوض، في حديث لـ "إرم نيوز"، إن "السيناريو الثالث يتمثل في رد من قبل حركة الجهاد الإسلامي بغزة بمشاركة بعض الفصائل وفق اتفاق معين يحدد فيه شكل وطبيعة وحدود الرد على العملية الإسرائيلية".

وأضاف: "بتقديري هذا السيناريو هو الأكثر قربًا للتحقق، خاصة وأن "الجهاد الإسلامي" أدركت في المواجهات السابقة أنها لا تمتلك القدرة للرد على العمليات الإسرائيلية بشكل منفرد"، متابعًا: "بتقديري حماس لن تكون جزءًا من هذه المواجهة".

واستبعد عوض أن "يكون للمواجهة العسكرية الجديدة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي أي بعد إقليمي، خاصة وأن حركة حماس لا ترغب في جر قطاع غزة نحو مواجهة واسعة في الوقت الحالي"، على حد تقديره.

وقال : "الرد العسكري للجهاد الإسلامي سيكون ضمن اتفاق مع حماس والفصائل المسلحة وبشروط معينة، وبتقديري لن يكون مفتوحًا"، مشددًا على أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية لا تميلان لمواجهة طويلة الأمد.

مواجهة سريعة

وفي السياق، يرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي هو مواجهة سريعة بين الجهاد الإسلامي والفصائل المسلحة الصغيرة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى".

وقال كيوان، لـ "إرم نيوز"، إن "الأيام المقبلة ستشهد تبادل ضربات عسكرية محدودة بين الطرفين، وستتجنب كل منهما توجيه ضربات قوية جدًا، بما يسمح للوسطاء الدوليين والإقليميين بالتدخل وإعادة الهدوء".