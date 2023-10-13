سقوط صحفي وإصابة اثنين بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

وكان التوتر قد تصاعد اليوم على الحدود اللبنانية، بعد أنباء عن تسلل مجموعة مسلحة باتجاه إسرائيل، من نقطة قرب بلدتي علما الشعب والضهيرة، حيث اشتبكت مع القوات الإسرائيلية قبل أن تنسحب.

وأعقب ذلك قصف إسرائيلي عنيف لأطراف البلدات المحيطة، طال برج مراقبة تابعًا للجيش اللبناني، وأدى إلى إشعال حرائق، لا تزال مشتعلة لغاية الآن.

من جهته، أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه، استهداف مواقع العبّاد ومسكافعام ورامية وجل العلم؛ ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية".