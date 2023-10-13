سقوط صحفي وإصابة اثنين بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان
قُتل المصور في وكالة رويترز، عصام عبدالله، وأصيب صحفيان آخران، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على سيارتهم في منطقة علما الشعب جنوبي لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل.
وأفادت مصادر متعددة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارات الصحفيين بالقصف بشكل مباشر، على الرغم من أنهم كانوا يقفون على تلة لرصد التطورات، ويضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين.
وكان التوتر قد تصاعد اليوم على الحدود اللبنانية، بعد أنباء عن تسلل مجموعة مسلحة باتجاه إسرائيل، من نقطة قرب بلدتي علما الشعب والضهيرة، حيث اشتبكت مع القوات الإسرائيلية قبل أن تنسحب.
وأعقب ذلك قصف إسرائيلي عنيف لأطراف البلدات المحيطة، طال برج مراقبة تابعًا للجيش اللبناني، وأدى إلى إشعال حرائق، لا تزال مشتعلة لغاية الآن.
من جهته، أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه، استهداف مواقع العبّاد ومسكافعام ورامية وجل العلم؛ ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية".