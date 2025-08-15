قرقاش: تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهياً

انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، معتبراً أنها تمثل خطاباً متطرفاً.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول (إسرائيل الكبرى) تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه".

وأضاف متسائلاً: "فأي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟".

وعبّرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، على رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية.

ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.