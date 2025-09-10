الجيش الإسرائيلي ينذر بقصف مقر تابع لوزارة داخلية حماس في غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء لسكان ونازحين فلسطينيين قرب أحد مقار وزارة الداخلية التابعة لحماس غرب مدينة غزة، تمهيدًا لقصفه.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ مواطنين عبر اتصالات هاتفية بإخلاء منطقة محيطة بمقر تابع لوزارة داخلية حماس في حي تل الهوا غربي مدينة غزة، قبل قصفه.

ويقام المبنى الذي تحولت بعض مرافقه لمركز إيواء لمئات العائلات النازحة، غرب مدينة غزة، ويضم قسم الشق المدني في الوزارة، وكذلك قسم أمن المؤسسات، وهو المسؤول عن منح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في غزة.

ويقع المبنى بجوار عدد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي آلاف النازحين من مناطق عدة بمدينة غزة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة غزة التي يطوقها من ثلاثة اتجاهات، ويتقدم انطلاقًا من مناطق جنوب وشمال المدينة باتجاه مناطق عمقها.

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات الغارات بالطائرات وبالقذائف المدفعية على مناطق عدة من مدينة غزة، وكذلك مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 45 فلسطينيًا قتلوا في هذه الغارات، نحو 25 منهم قضوا في قصف على خيام غرب مدينة غزة.