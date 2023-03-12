إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على سوريا

أصيب 3 عسكريين سوريين بجروح إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري رسمي قوله، "نحو الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".