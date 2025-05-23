حماس: إسرائيل قتلت 6 فلسطينيين خلال تأمينهم شاحنات مساعدات بغزة

قال مسؤولون من حركة "حماس" اليوم الجمعة إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.

ويسلط ذلك الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعًا، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات تحمل الطحين (الدقيق) ومواد غذائية أخرى بالإضافة إلى إمدادات طبية دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم أمس الخميس.

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إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم بنحو متقطع.

وحتى الآن، قالت شبكة تضم تحت لوائها جماعات إغاثة فلسطينية إن 119 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ تخفيف إسرائيل حصارها يوم الاثنين في مواجهة انتقادات دولية.

لكن التوزيع متعثر بسبب عمليات النهب التي نفذتها مجموعات من الرجال، بعضهم مسلح، قرب مدينة خان يونس.

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وأفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان "بسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات، التي تعاني من قسوة الجوع"، ونددت أيضًا بالغارات الجوية الإسرائيلية على فرق التأمين التي تحمي الشاحنات.

ومنعت إسرائيل في مارس/ آذار دخول أي إمدادات للقطاع، واتهمت حركة "حماس" بالاستيلاء على المساعدات وتقديمها لمقاتليها، وهو ما تنفيه الحركة.