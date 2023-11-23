النرويج تخصص 40 مليون يورو إضافية لمساعدة الفلسطينيين
أعلنت النرويج الأربعاء أنها ستخصص مبلغ 40 مليون يورو إضافية لصالح السكان الفلسطينيين المتضررين من قصف قطاع غزة وحصاره منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، "تتسبب الحرب في غزة بمعاناة لا توصف للمدنيين كل يوم"، مضيفًا أن "الحاجة إلى المساعدات الطارئة أمر بالغ الأهمية".
ستُخصص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة (40 مليون يورو) التي تقترح الحكومة دفعها التي لم يوافق عليها البرلمان بعد، للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة لغزة، و30 مليونا للأمن الغذائي في القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف بلا هوادة منذ ستة أسابيع.
ويُشكّل مبلغ الـ100 مليون كرونة المتبقي زيادة في مساعدات الميزانية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية لكنها تواصل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة. وتؤكد الأخيرة أن نحو 240 شخصا بينهم أجانب، أخذوا رهائن في هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.
وتوعّدت الدولة العبريّة حركة حماس بـ"القضاء" عليها، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، أوقعت 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس.