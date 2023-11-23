النرويج تخصص 40 مليون يورو إضافية لمساعدة الفلسطينيين

أعلنت النرويج الأربعاء أنها ستخصص مبلغ 40 مليون يورو إضافية لصالح السكان الفلسطينيين المتضررين من قصف قطاع غزة وحصاره منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، "تتسبب الحرب في غزة بمعاناة لا توصف للمدنيين كل يوم"، مضيفًا أن "الحاجة إلى المساعدات الطارئة أمر بالغ الأهمية".

ستُخصص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة (40 مليون يورو) التي تقترح الحكومة دفعها التي لم يوافق عليها البرلمان بعد، للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة لغزة، و30 مليونا للأمن الغذائي في القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف بلا هوادة منذ ستة أسابيع.