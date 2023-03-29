العراق.. منع "فدائيي صدام" وأحد أقدم مرافقيه من الحقوق التقاعدية

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدداً من الدعاوى والطلبات الدستورية، وأصدرت أحكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة في 19 دعوى دستورية، من بينها منع "فدائيي صدام" من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور، في حين ألغت هيئة التقاعد الوطنية العراقية، الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين الناصري، الذي يعد أحد أقدم مرافقي رئيس النظام السابق في العراق، صدام حسين.

وتظهر وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية بتاريخ 23 آذار/مارس الجاري، قرار إلغاء الحقوق التقاعدية كافة للمدعو أرشد ياسين رشيد نجم، المعروف أيضاً بأرشد الناصري، استناداً "لأحكام البند ثانياً" من المادة (31) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 214 المعدل، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.