ما الأهداف النهائية التي يمكن لإسرائيل تحقيقها من حرب غزة؟

سلَّطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على الأهداف النهائية التي يمكن لإسرائيل تحقيقها من حرب غزة، حيث تناولت في مقال صحفي أهداف الغزو البري الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل شرعت في عملية حرب مدن معقّدة ومحفوفة بالمخاطر، بعد أكثر من 3 أسابيع من الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، يوم 7 من الشهر الماضي، ما يثير تساؤلات حول الأهداف النهائية لإسرائيل والتحديات التي تواجهها.

وأشارت إلى أن أهداف الغزو البري الإسرائيلي لا تزال غير مؤكدة، إذ إنه يأتي ذلك بعد قصف جوي مكثف، تم خلاله إطلاق أكثر من 8 آلاف قذيفة على غزة لإضعاف مقاومة حماس.

وأشارت الصحيفة إلى المعلومات عن أن الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق مدينة غزة، قائلة إن ذلك ربما يكون مقدمة للاستيلاء على ما كان في السابق عاصمة القطاع، فحرب المدن، رغم خطورتها، تقدم مزايا للمدافعين، كما قامت حماس بتحصين موقعها بشبكة أنفاق تحت الأرض.

ونقلت "الغارديان" عن الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، بن باري، أن أهداف إسرائيل تبدو متناقضة، واستشهد بما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين أعلن أن هدف الغزو هو تدمير "قدرات حماس الحاكمة والعسكرية، وإعادة الرهائن إلى الوطن".

وعلّق بن باري على ذلك بالقول إن الهدف الأول يعني ضمنًا هجومًا عدوانيًا، وربما مع قدر أقل من الاهتمام بالخسائر البشرية، في حين يتطلب الهدف الثاني نهجًا أكثر دقة يتضمن تحديد مكان 240 رهينة تحتجزهم حماس بهدف إنقاذهم.