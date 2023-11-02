ما عواقب دعم إيران لحماس على المنطقة وخارجها؟

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جرِّ الولايات المتحدة إلى الحرب، بحسب التقرير الذي أضاف أنه "حتى لو لم تتصاعد الأمور إلى هذا الحد، فإن الحرب الإقليمية الإيرانية الإسرائيلية ستكون لها عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك تدفق اللاجئين إلى أوروبا من الشرق الأوسط، وزيادة التطرف في أنحاء المنطقة، وربما اضطرابات كبيرة في سوق النفط الدولي والاقتصاد العالمي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم أن إيران رددت دعوات الأمم المتحدة وغيرها لوضع نهاية سريعة للحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أن طهران تبدو مستعدة لخوض معركة طويلة الأمد، حتى لو كانت لها تكاليف بشرية باهظة".

ورأت الصحيفة أن "الصراع يمكن أن يزيد من توحيد طهران والميليشيات المتحالفة معها في آلة قتال فتاكة ومنسقة للغاية، وأن يمنح إيران حقًا جديدًا في القيادة الأخلاقية بين الدول خارج الغرب، ويستعيد مصداقية طهران في العالم العربي".

ويزيد اتساع نطاق الصراع من احتمالات اتخاذ إيران خطوات نحو الحصول على أسلحة نووية، فمع القدرة على بناء رأس حربي عملي، والاتفاق النووي الذي تم تقويضه، يمكن لإيران أن ترى في أزمة إقليمية أوسع نطاقًا فرصة لعبور العتبة النووية، بحسب المصدر ذاته.