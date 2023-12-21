تقرير أممي: إسرائيل قتلت فلسطينيين تعسفًا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" ما لا يقل عن 11 فلسطينيًّا أعزلَ، في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان، ومقره رام الله في الضفة الغربية، أن عمليات القتل نُفّذت في حي الرمال بمدينة غزة هذا الأسبوع.

وأكد في تقرير أنه تلقى "معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلًا فلسطينيًّا أعزلَ بعد إجراءات موجزة" أو تعسفًا.

واعتبر المكتب أن الحادثة "تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.

وبحسب التقرير، فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة "وإما أنها أطلقت النار عليهم وإما ألقت قنبلة يدوية داخل الغرفة؛ ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة، بينهم رضيع وطفل".