الكويت.. رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: "تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيداً بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعاً استثنائيا في وقت سابق من اليوم، وافق فيه مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 17 من الشهر الجاري.