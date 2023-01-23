الجيش الأمريكي يعلن إلقاء القبض على عضوين من تنظيم داعش في سوريا

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان صدر، الأحد، إن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش خلال هجوم جوي وبري شرق سوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع، السبت، مضيفًا أن أحد المدنيين أصيب "بجراح طفيفة" أثناء الهجوم وعُولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود إلى أسرته.