القوات الأمريكية في شرق سوريا
القوات الأمريكية في شرق سوريا

الجيش الأمريكي يعلن إلقاء القبض على عضوين من تنظيم داعش في سوريا

رويترز
رويترز

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان صدر، الأحد، إن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش خلال هجوم جوي وبري شرق سوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع، السبت، مضيفًا أن أحد المدنيين أصيب "بجراح طفيفة" أثناء الهجوم وعُولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود إلى أسرته.

القوات الأمريكية في شرق سوريا
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ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم.

وأشارت القيادة المركزية إلى وجود "قوات شريكة"، وهو تعبير استخدمته، في الماضي، للإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي ساعدت الولايات المتحدة وحلفاءها في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

ولم ترد القيادة المركزية، حتى الآن، على رسالة طلبًا للمزيد من المعلومات عن الهجوم. 

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