إدانات عربية ودولية لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.
وجددت الخارجية الإماراتية التأكيد على "موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، كما أكدت على عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة".
وشددت الوزارة على "أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد".
وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، نددت المملكة المغربية باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى قبل فجر اليوم الأربعاء، ودعت إلى احترام الوضع القانوني والديني في الأماكن المقدسة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة "تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".
وأضاف البيان أن المغرب يرفض "مثل هذه الممارسات التي لا تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".
من جانبها، أدانت تونس بشدّة "اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين، واعتقالها للمئات من المُعتكفين داخله، في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الكريم، وخرق واضح للمعاهدات والمواثيق الدولية".
وحمّلت تونس، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "الكيان المُحتل،ّ مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، جرّاء تكرّر الاعتداءات على الأماكن المُقدّسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من شأنها تقويض أيّة جهود لإحلال السلام في المنطقة".
في ذات الإطار، عبر العراق حكومة وشعباً عن "رفض ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
على الصعيد الدولي، عبر رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن قلق بلاده البالغ من "من الخطاب المشتعل الصادر عن الحكومة الإسرائيلية".
وقال ترودو معلقاً على الأحداث في المسجد الأقصى: "نريد أن نرى تغيرا في نهج الحكومة الإسرائيلية".