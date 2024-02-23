الدفاع المدني في غزة يطلق تحذيرا جديدا

حذّر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة من مخاطر تفاقم المأساة الإنسانية؛ جراء استمرار القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى المجاعة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، إن "استمرار منع الجيش الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاجية يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأوضح بصل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن معاناة المواطنين في غزة والشمال تحديدا تتفاقم يوميًا، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".