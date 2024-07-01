"زيارة السقوط".. البرهان يتلقى ضربة مزدوجة في ولاية سنار

أثار وجود قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بين قواته في ولاية سنار، تزامناً مع سقوط عاصمتها "سنجة" بيد قوات "الدعم السريع"، تساؤلات بشأن ثقة أفراد الجيش بتكتيكاته.

وأكد محللون سودانيون أن "وجود البرهان ذلك اليوم كانت له آثار سلبية بالغة على ثقة قواته ومقاتليه في تكتيكاته الميدانية، وتعليماته كقائد عسكري"، في إشارة إلى يوم سيطرة الدعم السريع على سنجة، وإطباق الحصار على قوات "البرهان" في مدن الولاية.

وطالب المحللون بـ"عدم الاستهجان من غياب أي تعليق للجيش على وجود قائده في هذا المشهد، نظراً لما سيكون له من أثر على الروح المعنوية لضباط وعناصر الجيش في مواقع عسكرية أخرى".

وأشاروا إلى أن "ظهوره في هذه الأجواء تزامن مع هزيمة ثقيلة لقوات الجيش، وسقوط مدينة استراتيجية في غاية الأهمية بيد قوات الدعم السريع".

ويوم السبت الماضي، انتشرت مقاطع مصورة لزيارة البرهان إلى ولاية سنار، في حين تحركت بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحدث عن أنها قديمة، وأنه لم يكن موجودا قبل أو خلال الهجوم.