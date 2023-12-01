قيادي في "حزب الله" يحذر من التصعيد بعد عودة القتال في غزة

قال النائب حسن فضل الله، القيادي في ميليشيا حزب الله، اليوم الجمعة، إن المستجدات في قطاع غزة ربما تؤثر على لبنان، بعد أن استأنفت إسرائيل عملياتها القتالية مع حركة حماس.

وأضاف للصحفيين، "لا يظن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الصهيوني وأن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، استأنف اليوم الجمعة، القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.