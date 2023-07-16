الإفراج عن بومطاري عقب إغلاق أكبر الحقول النفطية في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي في العاصمة الليبية طرابلس، ليل السبت الأحد، الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فرج بومطاري، مساء السبت، عقب 5 أيام من اعتقاله في مطار معيتيقة.

وجاء الإفراج عن بومطري، وهو المرشح الأبرز لمنصب محافظ مصرف ليبيا، الذي ينحدر من قبيلة ازوية من مدينة الكفرة (جنوب شرق البلاد) بعد قيام مكونات قبيلة بإغلاق عدد من الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة والذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية احتجاجا على اعتقاله.

وقالت قبيلة ازوية، في بيان أصدرته في وقت سابق ونشرته وسائل إعلام محلية، إن اعتقال فرج بومطاري من قبل الأمن الداخلي لكونه المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير الذي تولى المنصب منذ عام 2012 ولم يتم تغييره رغم كل الأزمات التي عصفت في البلاد.

وقال المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز، سليمان أحويج في تصريحات صحفية، النائب العام، الصديق الصور، تدخل للإفراج عن بومطاري بعد أن أوقفته رئاسة جهاز الأمن الداخلي المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.