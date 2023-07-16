الإفراج عن بومطاري عقب إغلاق أكبر الحقول النفطية في ليبيا
أعلن جهاز الأمن الداخلي في العاصمة الليبية طرابلس، ليل السبت الأحد، الإفراج عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فرج بومطاري، مساء السبت، عقب 5 أيام من اعتقاله في مطار معيتيقة.
وجاء الإفراج عن بومطري، وهو المرشح الأبرز لمنصب محافظ مصرف ليبيا، الذي ينحدر من قبيلة ازوية من مدينة الكفرة (جنوب شرق البلاد) بعد قيام مكونات قبيلة بإغلاق عدد من الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة والذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية احتجاجا على اعتقاله.
وقالت قبيلة ازوية، في بيان أصدرته في وقت سابق ونشرته وسائل إعلام محلية، إن اعتقال فرج بومطاري من قبل الأمن الداخلي لكونه المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير الذي تولى المنصب منذ عام 2012 ولم يتم تغييره رغم كل الأزمات التي عصفت في البلاد.
وقال المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز، سليمان أحويج في تصريحات صحفية، النائب العام، الصديق الصور، تدخل للإفراج عن بومطاري بعد أن أوقفته رئاسة جهاز الأمن الداخلي المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
عودة الحقول النفطية
وبعد الإفراج عن الوزير السابق فرج بومطاري، بدأ تشغيل حقل الشرارة النفطي وسط توقعات بعودة الإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وكانت وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قد أعلن السبت، أن إغلاق الحقول النفطية أدى إلى خسارة340 ألف برميل.
وحذرت الوزارة في بيان لها من العواقب الجمة والأضرار الجسيمة الناتجة عن إغلاق بعض الحقول النفطية.
البعثة الأممية ترحب
وأعربت البعثة الأممية إلى ليبيا عن ترحيبها بالإفراج عن الوزير السابق فرج بومطاري، مجددة دعوتها للإفراج الفوري عن المعتلقين تعسفيا.
طالبت البعثة في بيان نشرته مساء السبت، بالإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية".
ودعت "جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى إلى القيام بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز".
الأمن الداخلي يوضح
وأعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، الإفراج عن الوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري بعد إحالته إلى مكتب النائب العام بعد التحقيق معه وفقا لقانون الإجراءات.
وأكد الجهاز في بيان أصدره ليل السبت الأحد ونشرته وسائل إعلام محلية الجهاز، أن بومطاري ما زال قيد المتابعة بعد توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وأن الإفراج عنه لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني بالأمر .
وقال الجهاز، إن بومطاري استغل علاقاته أثناء تكليفه بوزارتي المالية والاقتصاد بدوائر الدولة وقام بالتستر على واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية ترتب عليها خسائر بالملايين لحقت بالدولة ولم يبلغ الجهات المختصة بها.
وأضاف الجهاز، أن بومطاري أسس شركة خاصة أثناء تسلمه مهام الوزارتين ، حيث تمكنت الشركة من إبرام عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات فساد مالي.