بينهم طالبو مساعدات.. عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على غزة

قتل أكثر من 35 فلسطينيًّا، اليوم الأربعاء، وأصيب عشرات آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع، وكذلك في عمليات إطلاق نار على أشخاص حاولوا الحصول على مساعدات غذائية من مراكز توزيع المساعدات وسط وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 37 فلسطينيًّا نصفهم تقريبًا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركزي توزيع للمساعدات تابعين لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في رفح جنوب القطاع وقرب حاجز "نتساريم" وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 10 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع للمساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين قتل 7 آخرون قرب مركز توزيع وسط القطاع.

ومع تواصل عمليات القصف والنسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، أدّت غارة على بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة إلى مقتل 12 فلسطينيًّا، في حين ما زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلًا في حي الصبرة المجاور له.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة غزة التي صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة للهجوم عليها، من 3 مناطق وأبقى شريطًا ساحليًّا غرب المدينة لتجمع السكان في المدينة التي تواجه خطر الإخلاء من سكانها.

وشنّت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على مبنى تابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أدى لتدمير المقر بشكل كامل.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي شن عمليات قصف ونسف في مناطق شرق ووسط المدينة، وسط موجات نزوح جديدة باتجاه منطقة المواصي غرب المدينة.