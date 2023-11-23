لماذا يحتل الأسرى الفلسطينيون مكانة مركزية في اتفاق وقف إطلاق النار؟

وافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على اتفاق ينصّ على إطلاق سراح 150 سجينًا فلسطينيًّا، مقابل 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم حركة "حماس"، ومع وجود نحو من 6700 فلسطيني في سجون إسرائيل، تتشابك هذه القضية مع الأعمال العدائية الأخيرة والمشهد السياسي الأوسع.

بدوره، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، أن الصفقة التي وافقت عليها حماس تؤكّد الترابط بين الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، واصفًا الأخيرين بأنهم "رهائن" تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسّفي.

فيما ترى حماس أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء هدف رئيس، مؤكدة نفوذها في أعقاب الهجوم على الأراضي الإسرائيلية الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وشدّد فارس على عدم جدوى تحرير الرهائن الإسرائيليين بالقوة العسكرية، داعيًا إلى المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق، وردًّا على ذلك، طالبت "حماس" بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين، وهو الطلب الذي رفضته إسرائيل.