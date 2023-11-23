لماذا يحتل الأسرى الفلسطينيون مكانة مركزية في اتفاق وقف إطلاق النار؟
وافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على اتفاق ينصّ على إطلاق سراح 150 سجينًا فلسطينيًّا، مقابل 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم حركة "حماس"، ومع وجود نحو من 6700 فلسطيني في سجون إسرائيل، تتشابك هذه القضية مع الأعمال العدائية الأخيرة والمشهد السياسي الأوسع.
بدوره، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، أن الصفقة التي وافقت عليها حماس تؤكّد الترابط بين الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، واصفًا الأخيرين بأنهم "رهائن" تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسّفي.
فيما ترى حماس أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء هدف رئيس، مؤكدة نفوذها في أعقاب الهجوم على الأراضي الإسرائيلية الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وشدّد فارس على عدم جدوى تحرير الرهائن الإسرائيليين بالقوة العسكرية، داعيًا إلى المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق، وردًّا على ذلك، طالبت "حماس" بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين، وهو الطلب الذي رفضته إسرائيل.
وقالت صحيفة لوموند إن الاتفاق الذي تمّت الموافقة عليه في الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني يتضمّن إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا رهائن لدى "حماس"، مقابل إطلاق سراح نحو 150 فلسطينيًّا تعتقلهم إسرائيل، مصحوبًا بوقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام.
وبحسب الصحيفة، تصاعدت الاعتقالات في إسرائيل بعد هجوم الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى اعتقال ما مجموعه 6700 أسير، وهو الأعلى منذ 13 عامًا. إذ يشمل ذلك السجناء المدانين، والذين ينتظرون المحاكمة، والأفراد المحتجزين إداريًّا، ويسمح لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم إليهم، مع تجديد الاعتقال كل ثلاثة إلى ستة أشهر، إلى أجل غير مسمى.
وتشير التقارير إلى وجود وضع مقلق داخل السجون الإسرائيلية، مع ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة.
وتفيد التقارير بأن ستة سجناء فلسطينيين، من بينهم اثنان من سكان غزة، توفوا منذ بدء الحرب على غزة، ما يثير تساؤلات حول الظروف والمعاملة التي واجهوها. واعترفت سلطة السجون الإسرائيلية بوفاة أربعة أشخاص، لكنها ذكرت أن عمليات التفتيش جارية.
فيما كشفت شهادات السجناء المفرج عنهم، مثل: مهند العزة، عن الظروف القاسية، والزنازين المكتظة، وعدم كفاية المؤن.
ووصف العزة الحد الأدنى من إمكانية الحصول على المياه، ونقص المرافق الأساسية، وحالات الاعتداء الجسدي، ورسم صورة قاتمة لسجن النقب الذي كان محتجزًا فيه.
من جانبها، أعربت جيسيكا مونتيل، مديرة مركز هاموكيد، عن صعوبة التمييز بين الإجراءات الأمنية المشروعة، والحرمان غير المبرر من الحرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يواجهون في الأراضي المحتلة محاكمات عسكرية، غالبًا ما تؤدي إلى إدانات؛ ما يزيد من المخاوف بشأن عدالة العملية القانونية.
فيما يؤكد السياق التاريخي التأثير الدائم للسجن كأداة في إدارة إسرائيل للاحتلال، فمنذ عام 1967، تم اعتقال ما يُقدر بمليون فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ما أثر على كل أسرة فلسطينية تقريبًا.
وختمت لوموند بأن تركيز اتفاق وقف إطلاق النار على السجناء الفلسطينيين يُسلّط الضوء على الديناميكيات المعقّدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ تلعب المفاوضات والتبادلات دورًا محوريًّا في معالجة القضايا المتشابكة المتعلقة بالرهائن والسجناء.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية