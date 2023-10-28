مصر تتهم إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات لغزة

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن العراقيل الإسرائيلية التي تتضمن اشتراط تفتيش الشاحنات، تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان، أنه "على جميع الأطراف أن تدرك أن مصر لم ولن تدخر جهدا لضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات".

وأضاف أبو زيد، أن "عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسة فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح".

وأضاف أن هذا "الأمر يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".